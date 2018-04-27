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ВЭБ в I квартале получил субсидию в 95,6 млрд руб для компенсации затрат по внешним долгам


Фонды / Финансы

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Внешэкономбанк в первом квартале текущего года получил субсидию от бюджета в размере 95,6 миллиарда рублей для компенсации затрат по погашению внешних долгов, говорится в пресс-релизе госкорпорации.

"В первом квартале 2018 года Внешэкономбанк получил субсидию в размере 95,6 миллиарда рублей для компенсации затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала", - говорится в сообщении.

Чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО в 2017 году вырос в 2,6 раза, до 287,7 миллиарда рублей.

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