ВЭБ в I квартале получил субсидию в 95,6 млрд руб для компенсации затрат по внешним долгам

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Внешэкономбанк в первом квартале текущего года получил субсидию от бюджета в размере 95,6 миллиарда рублей для компенсации затрат по погашению внешних долгов, говорится в пресс-релизе госкорпорации.

"В первом квартале 2018 года Внешэкономбанк получил субсидию в размере 95,6 миллиарда рублей для компенсации затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала", - говорится в сообщении.

Чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО в 2017 году вырос в 2,6 раза, до 287,7 миллиарда рублей.