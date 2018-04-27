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ВЭБ не видит необходимости продавать свой пакет акций "Русала"


Финансы

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Внешэкономбанк не видит необходимости продавать свой пакет акций "Русала", сообщил журналистам первый зампред госкорпорации Николай Цехомский.

Отвечая на вопрос, планирует ли ВЭБ продавать свой пакет акций "Русала", Цехомский сказал: "Нет такой необходимости, я думаю. Посмотрим, разные сценарии могут быть до осени".

"Русал" в начале апреля попал под санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.

ВЭБу принадлежит 3,15% акций "Русала", приобретенных в ходе IPO алюминиевой компании на бирже Гонконга в 2010 году. В сентябре 2014 года бывший глава госкорпорации Владимир Дмитриев сообщал, что ВЭБ рассмотрит возможность продажи этого пакета до 2020 года, исходя из того, что это не должно принести ему убытки. Но в 2015 году он заявил о неактуальности этого вопроса, а в 2016 году об отсутствии подобных планов сказал и новый глава ВЭБа Сергей Горьков, сославшись, в частности, на достаточно низкую стоимость акций алюминиевой компании.

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