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Чистая прибыль группы СМП Банка в 2017 г по МСФО упала в 29 раз


Финансы / Банки

 

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы СМП Банка по МСФО по итогам 2017 года упала в 29 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,089 миллиарда рублей, следует из материалов кредитной организации.

"Прибыль группы за 2017 год составила 1,1 миллиарда рублей. В составе прибыли отчетного года отсутствуют разовые результаты, связанные с пересчетом дохода от первоначального признания средств, полученных банками группы от ГК "АСВ", и влиянием признания отложенного налогового актива, относящегося к санируемым банкам", - говорится в сообщении на сайте банка.

Чистый процентный доход снизился на 28% и составил 6,7 миллиарда рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 19,2% - до 6,7 миллиарда рублей. Операционные доходы сократились в 2,2 раза, составив 14,9 миллиарда рублей. Прибыль до вычета налога на прибыль упала почти в 4 раза - до 1,7 миллиарда рублей.

Процентные расходы увеличились на 11% и составили 39,7 миллиарда рублей. Расходы на персонал снизились на 4,9%, до 5,8 миллиарда рублей. Прочие общехозяйственные и административные расходы увеличились на 13,7%, составив 4,7 миллиарда рублей.

Активы кредитной организации за год выросли на 7,7% и на конец декабря составили 531,8 миллиарда рублей. Обязательства увеличились на 7,9%, до 500,9 миллиарда рублей.

СМП Банк - головной банк финансовой группы, включающей в себя Мособлбанк, Финансбизнесбанк, Инресбанк, а также лизинговую компанию и страховщика "СМП Страхование". В 2014 году банк попал под международные санкции. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 апреля занимал 27-е место в банковской системе РФ с активами в 359,6 миллиарда рублей.

 

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