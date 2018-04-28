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Группа "Сафмар" приобрела НПФ "Доверие"


Финансы
  • #Рукопожатие
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Холдинг "Сафмар Финансовые инвестиции" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) приобрел НПФ "Доверие", следует из материалов холдинга.

"Косвенное распоряжение получено в результате приобретения доли в ... 99,999933856% уставного капитала ООО "Инвест-проект", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что "Инвест-проект" владеет 100% уставного капитала АО "НПФ "Доверие".

Согласно сообщению холдинга, его доля в компании "Инвест-проект" после совершения сделки, датированной 26 апреля, увеличилась до 99,999933856% с 0%.

Акционеры "Сафмар ФИ" на внеочередном собрании 23 марта одобрили приобретение НПФ "Доверие", в частности так называемую сделку с заинтересованностью - по приобретению 67,3% в компании "Инвест-проект", которой принадлежит этот фонд. Отмечалось, что оставшиеся 32,7% "Инвест-проекта" принадлежат компании, не аффилированной с холдингом.

В марте же ФАС сообщила об одобрении ходатайства компании "Сафмар Финансовые инвестиции" о приобретении "Инвест-проекта".

Холдинг "Сафмар Финансовые инвестиции" планирует присоединить НПФ "Доверие" к своему основному пенсионному активу - НПФ "Сафмар". В рамках консолидации пенсионного бизнеса группы "Сафмар" также планируется акционировать и присоединить к НПФ "Сафмар" входящий в группу НПФ "Моспромстрой-фонд".

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