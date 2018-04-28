Правкомиссия по иностранным инвестициям в субботу одобрила сделки на $3 млрд

ГОРКИ, 28 апр - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями на заседании в субботу одобрила сделки на общую сумму 3 миллиарда долларов, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Сегодня мы рассматривали сделки на сумму порядка 3 миллиардов долларов", - сказал Артемьев журналистам по итогам заседания правкомиссии.

Ранее он рассказал, что комиссия предварительно разрешила американской Schlumberger приобрести пакет в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company в размере от 25% плюс одна акция до 49%. Также комиссия одобрила ходатайство о покупке структурой финского концерна Fortum 47% акций "Юнипро". Кроме того, комиссия одобрила смену иностранного стратегического инвестора в "Трансмашхолдинге" - вместо французской Alstom им станет немецкий Siemens в рамках объединения железнодорожных активов этих компаний.

В ходе заседания премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напомнил, что комиссия по иностранным инвестициям начала работу 10 лет назад с принятием соответствующего федерального закона.

"За это время было рассмотрено 229 обращений инвесторов, в подавляющем большинстве случаев с положительным результатом, отказов было совсем мало - где-то порядка 5%. Только за последние 3 года по сделкам, которые были одобрены комиссией, в нашу экономику было привлечено более 16 миллиардов долларов", - сказал глава кабмина.