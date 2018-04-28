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Чистый убыток "Росгосстраха" по МСФО в 2017 г вырос вдвое


Финансы

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток "Росгосстраха" по МСФО в 2017 году вырос вдвое по сравнению с 2016 годом и составил 58,2 миллиарда рублей, следует из отчета страховой компании.

Страховые премии, нетто перестрахование сократились в 1,4 раза, до 84 миллиардов рублей. Убыток до вычета налога на прибыль вырос в 1,5 раза, до уровня в 56,7 миллиарда рублей. Убыток на акцию вырос до 0,12 рубля на бумагу с 0,1 рубля.

Активы компании сократились на 2,1% и составили 153,7 миллиарда рублей, обязательства упали в 1,4 раза, до уровня в 114,9 миллиарда рублей.

"Росгосстрах" — одна из крупнейших в России страховых компаний, основана в 1921 году. Входит в группу банка "ФК Открытие". ЦБ РФ в августе объявил о санации "ФК Открытие" через ФКБС, в марте - что планирует провести его объединение с Бинбанком до 1 апреля 2019 года, а в начале апреля - что в рамках санации предоставил ликвидность "ФК Открытие" в размере 710 миллиардов рублей, группе Бинбанка — в размере 418 миллиардов рублей. Руководство "Росгосстраха" рассчитывает, что санация поможет преодолеть кризис в сегменте ОСАГО.

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