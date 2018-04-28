ЦБ: Средняя рублевая ипотечная ставка в РФ в марте достигла очередного минимума — 9,64%

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в марте достигла очередного минимума и составила 9,64%, сообщает ЦБ РФ.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале — 9,75%. В январе средневзвешенная ставка по ИЖК составила 9,85%, в декабре 2017 года — 9,79%, в ноябре — 9,80%, октябре — 9,94%, сентябре — 10,05%, августе — 10,59%.

"В марте 2018 года динамика средневзвешенной процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях сохранила тренд на снижение, обновив очередной исторический минимум.... Ставка по ИЖК, предоставленным в течение месяца, составила в марте 9,64% (по сравнению с 9,75% в феврале 2018 года и 11,68% в марте 2017 года)", — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает также рост объема выданных ИЖК. Всего было предоставлено 118,7 тысячи рублевых ИЖК на 234,7 миллиарда рублей (месяцем ранее — 102,6 тысячи кредитов на 198,9 миллиарда).

Совокупная сумма задолженности по ИЖК увеличилась за март на 2,1% и достигла 5,4 триллиона рублей по состоянию на 1 апреля (за год она увеличилась на 19,2% против 11% годом ранее). Доля задолженности по ИЖК, номинированным в иностранной валюте, в общем объеме задолженности по ИЖК снизилась до 0,7%.

"В целом по сегменту ипотечного жилищного кредитования качество обслуживания кредитов остается на стабильном уровне: по состоянию на 1 апреля 2018 года доля просроченной задолженности по ИЖК, как и в прошлом месяце, составляет 1,3%", — добавил регулятор.