Чистый убыток Промсвязьбанка по МСФО в 2017 г составил 405,6 млрд руб против прибыли годом ранее

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток находящегося под санацией Промсвязьбанка PSBR, на базе которого по планам властей будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, по МСФО в 2017 году составил 405,6 миллиарда рублей против 2,1 миллиарда прибыли в 2016 году, следует из материалов кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка за год сократились на 10%, до уровня в 24,9 миллиарда рублей. Чистый комиссионные доход увеличился на 24,1%, составив 22 миллиарда рублей. Операционные доходы снизились на 26% и составили 41,4 миллиарда рублей.

Процентные расходы упали на 8,4%, составив 69,1 миллиарда рублей. Комиссионные расходы выросли на 12,1% и составили 6,6 миллиарда рублей. Расходы по налогу на прибыль увеличились в 15,1 раза, до уровня в 9,7 миллиарда рублей.

Активы банка упали в 1,5 раза, составив 812,8 миллиарда рублей, обязательства снизились на 3,1%, до 1,098 триллиона рублей.

С середины декабря Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Власти РФ в январе объявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.