Глава ФНПР об инициативе по снижению зарплат депутатов: "пчелы не голосуют против меда"

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Законопроект о приравнивании зарплат сенаторов и депутатов к средней по стране не может быть принят, поскольку сами же парламентарии не допустят такого снижения своего дохода, считает глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

В субботу лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей.

"Конечно, это не будет принято. Сами не допустят, даже если дойдет до голосования, то они сами против себя не проголосуют. Пчелы не голосуют против меда", - заявил Шмаков.

Он отметил, что сам поддержал бы снижение зарплат. "Это был бы хороший шаг для того, чтобы народные избранники знали, как живет простой народ", - заявил лидер профсоюзов.

Также внесенный законопроект отменяет некоторые "необоснованные привилегии" по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.

Как напоминают авторы, сейчас сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.

Правительство РФ не поддержало проект закона. В своем заключении на проект кабмин ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой профессиональный характер депутатской деятельности является характерной чертой современного парламентаризма, а ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью – "общепринятым в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принципом".

В связи с этим правительство отмечает, что повышенное материальное обеспечение депутатов и сенаторов обусловлено природой их деятельности. Так, кабмин подчеркивает, что парламентарии обязаны "полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями".