Убыток "ФК Открытие" ​по МСФО в 2017 году составил 426,8 млрд рублей

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток банка "ФК Открытие" в 2017 году составил 426,8 млрд рублей по МСФО.

Напомним, в 2016 году банк получил 1,5 млрд рублей чистой прибыли.

Как говорится в материалах кредитной организации, основной причиной убытков стал рост резервов под обесценение кредитов (до 359,89 млрд рублей с 34,3 млрд в 2016 году). Кроме того, расходы на прочие виды обесценения и резервы увеличились до 94,48 млрд рублей (с 2,25 млрд в 2016 году).

Кредитный портфель "ФК Открытие" после вычета резервов сократился до 716,2 млрд рублей. Средства клиентов на счетах уменьшились до 870,1 млрд рублей.