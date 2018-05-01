FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Убыток "ФК Открытие" ​по МСФО в 2017 году составил 426,8 млрд рублей


Финансы / Банки

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток банка "ФК Открытие" в 2017 году составил 426,8 млрд рублей по МСФО.

Напомним, в 2016 году банк получил 1,5 млрд рублей чистой прибыли.

Как говорится в материалах кредитной организации, основной причиной убытков стал рост резервов под обесценение кредитов (до 359,89 млрд рублей с 34,3 млрд в 2016 году). Кроме того, расходы на прочие виды обесценения и резервы увеличились до 94,48 млрд рублей (с 2,25 млрд в 2016 году).

Кредитный портфель "ФК Открытие" после вычета резервов сократился до 716,2 млрд рублей. Средства клиентов на счетах уменьшились до 870,1 млрд рублей.

Версия для печати

Санация банка "Открытие"

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ