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Абрамович предстал перед судом в Швейцарии по иску ЕБРР


Компании / Индустрия / Финансы

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российский миллиардер Роман Абрамович лично явился на заседание суда в городе Фрибур (Швейцария) по иску о задолженности перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), пишет агентство Associated Press.

Отмечается, что этот иск к владельцу английского футбольного клуба "Челси" и его деловому партнеру Евгению Швидлеру, а также компании "Газпром нефть" (до 2006 года носила название "Сибнефть") от ЕБРР был подан еще в 2005 году. Первоначальная сумма взыскания - $17,5 млн. В настоящее время сумма иска выросла до $46 млн, включая проценты и издержки.

В 2005 году банк пытался взыскать $17,5 млн с компании Runicom SA. По версии ЕБРР, тогда директорами этоц компании являлись Абрамович и Швидлер. Сумма иска включала в себя кредит, выданный банком Runicom SA, а также пени по нему. Представители Runicom тогда в суде утверждали, что кредит был полностью погашен в 1998 году.

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