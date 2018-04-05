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Бинбанк в декабре выдал кредит "Роснефти" на 21 млрд руб


Финансы

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Санируемый Бинбанк в конце прошлого года выдал "Роснефти" ROSN кредит на 21 миллиард рублей, свидетельствует годовая отчетность кредитной организации по МСФО.

"В декабре 2017 года группа предоставила кредит ПАО "НК "Роснефть" в размере 21 миллиард рублей", - говорится в отчете.

Убыток Бинбанка по МСФО в 2017 г - 8,8 млрд руб против прибыли годом ранее >>

Кредит был предоставлен на рыночных условиях.

В сентябре прошлого года Банк России взял Бинбанк на санацию через Фонд консолидации банковского сектора. В марте ЦБ докапитализировал банк на 56,9 миллиарда рублей, став его основным собственником. В настоящее время работа временной администрации в Бинбанке завершена. Планируется, что Бинбанк будет присоединен к также санируемому ЦБ банку "Открытие" до 1 января 2019 года.

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