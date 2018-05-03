Суд перенес на 10 мая спор Промсвязьбанка с 10 компаниями на 32 млрд руб и $505 млн

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 10 мая в предварительных слушаниях по иску PSBR к нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали Промсвязьбанк, и еще к девяти иностранным компаниям, передает корреспондент РИА Новости из суда. Чистый убыток Промсвязьбанка по МСФО в 2017 г составил 405,6 млрд руб против прибыли годом ранее

Промсвязьбанк в лице временной администрации требует признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые акционеры банка продали самому банку 14 декабря 2017 года — за день до объявления о санации Промсвязьбанка и введения в него временной администрации. По словам представителя банка, сделки были совершены в нарушение закона при неравноценном встречном удовлетворении.

Временная администрация Промсвязьбанка требует также применить последствия недействительности сделок в виде возврата банку денежных средств в размере более 32 миллиардов рублей и 505 миллионов долларов. Кроме Promsvyaz Capital, соответчиками в иске указаны, в частности, кипрская компания Bimersano Services Ltd, владевшая примерно 10% Промсвязьбанка, а также компании-акционеры банка "Возрождение", входящего ранее в одну группу с Промсвязьбанком, и другие юрлица, все они иностранные.

На заседании в четверг представитель Промсвязьбанка заявил ходатайство об объединении этого дела с двумя однотипными делами, которые также уже рассматриваются арбитражным судом Москвы. По словам истца, в этих делах будет изучаться вопрос "причинения вреда банку в преддверии санации". В свою очередь ответчик Fintailor Investments Limited заявил ходатайство о прекращении производства в части требований к нему ввиду неподсудности спора арбитражу Москвы. Суд по просьбе сторон объявил перерыв для подготовки позиций по этим ходатайствам.

СУДЫ

Арбитражный суд Москвы в январе по заявлению Промсвязьбанка наложил арест на 36,31% акций банка "Возрождение", а также на денежные средства в размере более 60,8 миллиарда рублей на счетах десяти иностранных компаний в кипрском филиале Промсвязьбанка. Затем, в марте, суд принял дополнительные обеспечительные меры, наложив арест, в частности, на принадлежащие Promsvyaz Capital стопроцентные доли в компаниях "Премиумсвязь" (номинальная стоимость 300 тысяч рублей), "Промсвязьрегион" (461,8 миллиона рублей) и "Регионинвест" (300 тысяч рублей).

Кроме того, суд арестовал денежные средства ответчика Peters International Investments на счетах еще одного ответчика — брокера Fintailor Investments Limited — открытых в кипрском филиале Промсвязьбанка и Росбанке, в общем размере около 13,4 миллиарда рублей и 83,2 миллиона долларов. Суд также арестовал принадлежащие ответчику Nordan Limited 12008 акций АО "Горно-химическая компания "Бор" номинальной стоимостью более 12 миллионов рублей, учитываемых на счете депо в Промсвязьбанке.

По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через нидерландскую Promsvyaz Capital B. V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка. С середины декабря банк проходит процедуру санации через управляющую компанию ФКБС. В январе ЦБ уменьшил уставный капитал Промсвязьбанка до одного рубля. Промсвязьбанк 29 марта сообщил, что АСВ стало владельцем более 99,9% акций, выкупив допэмиссию на 113,4 миллиарда рублей. В январе власти РФ заявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.