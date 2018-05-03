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АСВ: Выплаты вкладчикам банка "Новый кредитный союз" начнутся 8 мая через РСХБ


Финансы / Банки

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам московского банка "Новый кредитный союз" начнутся 8 мая, их осуществит Россельхозбанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в четверг.

Банк России отозвал лицензию у банка с 26 апреля. Решение об отзыве принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"АО "Россельхозбанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АКБ "Новый кредитный союз". Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации АКБ "Новый кредитный союз" начнутся 8 мая 2018 года", — говорится в сообщении.

ЦБ также отмечал, что выявил факты неотражения в отчетности кредитной организации проводимых валютно-обменных операций. Одновременно с этим установлены непрозрачные для надзорного органа сделки банка "Новый кредитный союз" с физлицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.

 

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Новый кредитный союз" на 1 апреля занимал 437-е место в банковской системе РФ.

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