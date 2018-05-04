Прибыль Societe Generale в РФ в I квартале выросла на 28,6%

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России (в том числе от дочерних банков "Росбанк", "ДельтаКредит", "Русфинанс банк") по итогам первого квартала 2018 года составила 18 миллионов евро против прибыли в 14 миллионов евро в январе-марте прошлого года, сообщила финансовая организация.

Таким образом, рост показателя составил 28,6%. Объем непогашенных кредитов при этом вырос на 7,4% при постоянных курсах валют по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль от банковской деятельности в годовом выражении поднялась на 8,6%, а операционные расходы выросли на 6,9%.

Чистая прибыль группы Societe Generale в первом квартале составила 850 миллионов евро, увеличившись на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Прибыль от банковской деятельности при этом сократилась по сравнению с январем-мартом 2017 года на 2,8% и составила 6,294 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла на 12,8%, достигнув 1,357 миллиарда евро.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают три банка - универсальный Росбанк, ипотечный "ДельтаКредит", розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании.