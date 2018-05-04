Чистая прибыль HSBC за I квартал 2018 г составила $3,74 млрд

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc по итогам первого квартала текущего года сократила чистую прибыль менее чем на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 3,738 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,15 доллара против 0,16 доллара в январе-марте 2017 года. Операционная прибыль банковской группы за отчетный период снизилась на 6,1% - до 4,157 миллиарда долларов.

Чистый процентный доход группы составил 7,456 миллиарда долларов, увеличившись на 9,9%. Выручка выросла на 5,5%, до 13,71 миллиарда долларов. Небольшое снижение прибыли банк объясняет изменениями обменных валютных курсов, а также более высокими операционными расходами.

"Наш глобальный бизнес продемонстрировал хорошие результаты в первом квартале, сохраняя динамику с конца 2017 года. Мы продолжаем пользоваться преимуществами повышения процентной ставки и экономическим ростом, особенно в Азии", - заявил глава банка Джон Флинт (John Flint), слова которого приводятся в релизе.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Офисы группы расположены в 67 странах.