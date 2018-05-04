FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Механизм получения пенсии безработными нуждается в четкой проработке


Финансы / Банки

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Механизм получения пенсии безработными, которые должны самостоятельно отчислять за себя страховые взносы, нуждается в чёткой проработке, считает начальник лаборатории пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института социального анализа и прогнозирования РАНХигС Елена Гришина.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов выступил с идеей, что россияне, которые не являются официальными безработными, пенсионерами, инвалидами, но при этом не имеют постоянного места работы, должны самостоятельно отчислять за себя страховые взносы в ПФР, Фонд социального страхования и ОМС, написала в пятницу "Российская газета".

"Механизм системы получения пенсии безработными нуждается в чёткой проработке и учёте различных деталей. Это нужно для того, чтобы избежать рисков, учитывая положение людей, которые все-таки не могут работать по объективным причинам. При этом сама цель законопроекта, она тоже понятна, потому что в противном случае накладываются дополнительные нагрузки на работающих людей, которые имеют белую зарплату. Они должны будут уплачивать не только за себя, но и за всех остальных, которые не работают",- заявила РИА Новости Гришина.

Она также добавила, что эта идея обсуждалась в определенных кругах, это связано с тем, что достаточно большая доля населения не работает или не занята по каким-то другим причинам. "Соответственно, нужно понимать, как мы должны предоставлять им по достижению общеустановленного пенсионного возраста – пенсию, из каких средств. Либо за них платят те люди, которые работают и получают белую зарплату, либо существует какой-то механизм, который дает им возможность обеспечить свою базовую составляющую пенсии" - отметила Гришина.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ