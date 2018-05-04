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Минфин: Объем ФНБ за апрель вырос до 3,963 трлн руб


Финансы

 

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ за апрель вырос в рублях на 5% - до 3,963 триллиона рублей, а в долларах сократился на 3% - до 63,914 миллиарда долларов, сообщил Минфин России.

По состоянию на 1 апреля 2018 года объем ФНБ составлял 3,773 триллиона рублей, что было эквивалентно 65,88 миллиарда долларов.

В апреле Минфин разместил на депозиты в ВЭБе средства фонда на 1,1 миллиарда рублей на приобретение и предоставление в лизинг вагонов московского метро, еще 68,9 миллиона рублей - на строительство аэропорта в Саратове. При этом ВЭБ в апреле досрочно возвратил с депозитов средства фонда более чем на 1 миллиард рублей. Еще часть средств ФНБ на 59,2 миллиона фунтов стерлингов на счетах ЦБ была реализована за 5,124 миллиарда рублей, которые были направлены на софинансирование пенсионных накоплений граждан.

По состоянию на 1 мая 2018 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено: 15,665 миллиарда долларов, 15,137 миллиарда евро, 3,284 миллиарда фунтов стерлингов и 610,8 миллиона рублей. На депозитах во Внешэкономбанке находилось 574,668 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда долларов из фонда размещены в суверенные облигации Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, вложено 112,63 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов. В привилегированные акции кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования инфраструктурных проектов размещено еще 64,434 миллиарда рублей.

Результат размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за период с 15 декабря 2017 года по 30 апреля 2018 года составил отрицательную величину, равную минус 67,9 миллиона долларов, что эквивалентно убытку в 4,208 миллиарда рублей.

 

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