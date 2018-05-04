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НПФ в 2017 г снизили вложения пенсионных средств в активы банков на 20%


Финансы

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2017 году снизили совокупные вложения пенсионных средств в активы банковской системы на 20% - до 869,4 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете Банка России.

"В 2017 году реализовались риски взаимных вложений НПФ в активы финансовых групп. В частности, фонды были вынуждены сократить вложения в активы отдельных банков в связи с ухудшением финансового положения последних. Кроме того, сокращение инвестиций в банковский сектор было связано с поэтапным ужесточением требований Банка России в части допустимой доли вложений средств пенсионных накоплений в активы кредитных организаций", - говорится в отчете регулятора.

Совокупные вложения пенсионных средств в активы банковской системы в итоге снизились на 20%, до 869,4 миллиарда рублей, в основном за счет сокращения инвестирования средств пенсионных накоплений - на 25,2%, до 620,1 миллиарда рублей, отмечают в ЦБ.

В то же время вышеуказанные события привели к росту вложений НПФ в безрисковые виды активов, в результате доля государственных ценных бумаг выросла с 7,1% до 21,8%.

В рамках развития системы риск-менеджмента НПФ Банк России в 2017 году разработал методику стресс-тестирования фондов, включающую параметры оценки активов фондов, определения вероятности дефолтов и результатов стресс-тестирования при реализации шокового сценария.

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