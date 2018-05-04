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ЦБ в 2017 г увеличил штат до 55,6 тыс сотрудников


Финансы
  • Работники - тормоз для бизнеса

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Численность персонала Банка России в 2017 году увеличилась на 900 сотрудников и составила 55,6 тысяч сотрудников, говорится в годовой отчетности регулятора. "В ходе проведения организационно-штатных изменений численность работников Банка России в 2017 году увеличилась на 0,9 тысяч единиц, или на 2%, и составила 55,6 тысяч единиц", - сказано в документе.

Однако регулятор планирует в первой половине 2018 года сократить численность штата на 3,2 тысячи человек. "В первой половине 2018 года, с учетом принятых в 2017 году решений, численность сократится на 3,2 тысячи единиц, или на 5,7%", - отмечает ЦБ.

В соответствии с программой оптимизации расчетной сети территориальных учреждений в 2017 году ликвидировано 46 расчетно-кассовых центров, а также завершен очередной этап оптимизации штата подразделений социально-бытовой сферы.

По состоянию на 1 января 2018 года структура Банка России включает 406 подразделений, в том числе центральный аппарат; семь главных управлений с входящими в их состав 74 отделениями (отделениями – национальными банками), одним межрегиональным хранилищем, 109 расчетно-кассовыми центрами и двумя отделениями Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу; 22 подразделения, реализующие бизнес-процессы по межрегиональному принципу (хабы); 91 полевое учреждение; представительство Банка России в КНР и другие вспомогательные подразделения.

 

В 2016 году Банк России сократил штат на 8%, или на 4,7 тысячи человек.

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