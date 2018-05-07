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"Дыра" в капитале севастопольского банка "ВВБ" составила 5,6 млрд руб


Экономика / Финансы / Банки

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов севастопольского банка "ВВБ", лишившегося лицензии в апреле, составила 5,574 миллиарда рублей, следует из вестника Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 6,723 миллиарда рублей, обязательства - 12,297 миллиарда рублей.

Банк России с 9 апреля отозвал лицензию у банка "ВВБ" в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов. Кроме того, значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка оказалось ниже 2%, а размер собственных средств был ниже минимального значения уставного капитала.

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