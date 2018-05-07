Ведущего телешоу о биржах в КНР оштрафовали на $13,6 млн за манипуляции на рынке

ПЕКИН, 7 мая - ПРАЙМ. Комитет по контролю над ценными бумагами Китая (CSRC) оштрафовал ведущего популярной аналитической телепередачи о фондовых биржах Ляо Инцяна на 86,2 миллиона юаней (13,56 миллиона долларов) за манипуляции на рынке, говорится в заявлении комитета.

Отмечается, что в своем аккаунте в соцсети Weibo ведущий, используя влияние и авторитет, давал подписчикам рекомендации, когда лучше покупать те или иные выгодные ему акции.

Когда цена на акции возрастала, он выставлял на продажу имеющиеся у него активы и таким образом зарабатывал, сообщил комитет. По итогам проверки выяснилось, что Ляо Инцян пользовался 13 биржевыми аккаунтами, чтобы покупать и продавать акции с марта по ноябрь 2015 года.

Комитет также принял решение конфисковать незаконный доход телеведущего в размере 43,1 миллиона юаней (6,7 миллиона долларов). В настоящий момент неизвестно, ожидает ли его дополнительное наказание.