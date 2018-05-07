Wells Fargo урегулировал претензии на $480 млн по иску о мошенничестве с ценными бумагами

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Wells Fargo & Co. заявил, что предварительно урегулировал коллективный иск о мошенничестве с ценными бумагами за 480 млн долларов. Банк достиг принципиального соглашения о разрешении претензий по "искажениям и упущениям" в его отчетах о практике продаж, сообщает Dow Jones.

Банк добавил, что эта сумма была полностью начислена по состоянию на 31 марта. Иск рассматривается в Окружном суде Северного федерального судебного округа Калифорнии.

Урегулирование на сумму в 480 млн долларов еще окончательно не утверждено судом. Банк добавил, что "отрицает обвинения, выдвинутые в рамках данного дела, и заключил принципиальное соглашение, чтобы избежать расходов и неудобств, связанных с дальнейшим юридическим разбирательством".

Это соглашение заключено в трудный для Wells Fargo период. В прошлом месяце банк урегулировал претензии двух основных регуляторов на сумму в 1 млрд долларов в связи с тем, что не смог справиться с рисками, заставившими его пересмотреть свою прибыль на 800 млн долларов в сторону понижения. В феврале ФРС США приняла беспрецедентное решение ограничить активы банка – также в связи с его неспособностью должным образом управлять риском.