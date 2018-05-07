МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 36 /1990/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4748-У от 22.03.2018 "О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50800 от 17.04.2018, вступает в силу с 1.10.2018/;

- указание № 4759-У от 30.03.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50842 от 20.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4761-У от 2.04.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50864 от 23.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4767-У от 4.04.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2015 года № 461-П "О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50883 от 25.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- приказ № ОД-1108 от 27.04.2018 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Альянс-Мед";

- приказ № ОД-1109 от 27.04.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания СТРАЖ";

- приказ № ОД-1110 от 27.04.2018 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования акционерного общества "Региональная страховая компания "Стерх";

- приказ № ОД-1118 от 27.04.2018 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ "ИНВЕСТСТРАХ";

- приказ № ОД-1119 от 27.04.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 17.04.2018 № ОД-984";

- приказ № ОД-1120 от 27.04.2018 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью страховой компании "ДАЛЬАКФЕС";

- приказ № ОД-1121 от 27.04.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 17.04.2018 № ОД-978";

- приказ № ОД-1135 от 28.04.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/ ООО КБ "ФПК" /г. Москва/".