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ЦБ Армении предупредил о высоком риске сделок с криптовалютами


Технологии / Финансы / Банки

ЕРЕВАН, 7 мая - ПРАЙМ. Центральный банк Армении распространил в понедельник заявление, в котором предупредил о высоком риске сделок с задействованием криптовалют.

"ЦБ внимательно следит за процессами в сфере криптовалют и, проанализировав международный опыт и исследования, считает необходимым предупредить, что вне зависимости от вида, распространенности или иных характеристик криптовалюты и проводимые ими сделки содержат высокие риски", - говорится в заявлении, размещенном на сайте регулятора.

В частности, отмечается, что криптовалюты лишены обеспеченности и крайне нестабильны. В регуляторе подчеркнули, что в большей части схем применения криптовалют нет юридически ответственных субъектов, а сделки с ними могут быть частью схем отмывания денег и финансирования терроризма, так как они анонимны и транснациональны.

"Отсутствуют правовые механизмы защиты законных интересов клиентов или возмещения их ущерба в случаях мошенничества и киберпреступлений, в результате чего могут быть нарушены интересы потребителей", - также отмечается в заявлении.

В итоге ЦБ призвал хозяйствующие субъекты воздержаться от сделок, связанных с обменом, торговлей, оплатой и инвестициями посредством криптоактивов. "Это не касается создания и майнинга криптоактивов, что находится вне рамок регулирования и контроля ЦБ и считается деятельностью в сфере информационных технологий", - уточняется в заявлении.

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