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"Дыра" в капитале московского Лайтбанка составила 328 млн руб


Финансы / Банки

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии московского коммерческого банка "Лайт" (Лайтбанка) составила 327,725 миллиона рублей, следует из материалов Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 482,843 миллиона рублей, обязательства - 810,568 миллиона.

Банк России с 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Лайтбанка в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Как сообщал ЦБ, проблемы у Лайтбанка возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля, а надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) Лайтбанка и наличие основания для осуществления мер для предупреждения несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 425-е место в банковской системе РФ.

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