Чистая прибыль Intesa Sanpaolo за I квартал выросла на 39%

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo S.p.A. за первый квартал 2018 года выросла на 38,9% в годовом выражении и составила 1,252 миллиарда евро, сообщила кредитная организация.

При этом аналитики ожидали чистую прибыль группы на уровне 890 миллионов евро. Операционная прибыль группы за отчетный период увеличилась на 14,2% - до 4,806 миллиарда евро. Чистый процентный доход вырос на 2,8% и составил 1,855 миллиарда евро.

"Результаты за первый квартал показали, что банк четко идет по пути к достижению чистой прибыли за 2018 год на уровне выше, чем прибыль в размере 3,8 миллиарда евро за 2017 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что кредитная организация готовится к концу фингода сократить вдвое объем проблемных кредитов за счет подписания в апреле стратегического соглашения с системой работы с клиентами INTRUM.

Intesa Sanpaolo S.p.A., образованная путем слияния банков Banca Intesa и Sanpaolo IMI, является одной из ведущих кредитных организаций в Италии и одной из крупнейших банковских групп в еврозоне. Основной сферой ее интересов являются рынки стран Центральной и Восточной Европы, а также экономики Средиземноморья.