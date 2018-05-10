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"О1 Груп Финанс" не выкупила по оферте облигации на 13,89 млрд руб


Финансы

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. "О1 Груп Финанс" не выкупила по оферте облигации на 13,891 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

В качестве причины неисполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг компания назвала отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

Ранее компания допустила техдефолт по выплате купона по выпуску.

Биржевые облигации серии 001Р-01 компания разместила в мае 2017 года на десять лет со ставкой первого купона в размере 11,75% годовых.

O1 Group - частная международная компания прямых инвестиций, владеющая и управляющая активами в различных секторах экономики, в том числе недвижимости и финансовой отрасли, в странах Центральной и Восточной Европы.

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