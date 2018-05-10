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Горьков: ВЭБ в мае откроет представительство в Абу-Даби


Финансы

КАЗАНЬ, 10 мая - ПРАЙМ. Внешэкономбанк в мае откроет представительство в Абу-Даби, сообщил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков на Х международном экономическом саммите "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2018".

"В мае откроем представительство в Абу-Даби. Это будет необычное представительство, мы считаем, это будет такой русский бизнес-деск, может сформироваться платформа для взаимодействия между российским бизнесом и бизнесом стран Персидского залива, в первую очередь компаний из Эмиратов", - сказал он.

Планы по открытию представительств в ряде стран, в том числе в ОАЭ и Бахрейне, ВЭБ озвучил в мае прошлого года. Тогда Горьков отмечал, что новая стратегия развития Внешэкономбанка предполагает ориентацию, в первую очередь, на страны Ближнего Востока и страны исламского мира.

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