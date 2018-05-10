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AXA Equitable Holdings планирует привлечь в ходе IPO в Нью-Йорке $2,75 млрд


Финансы

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. AXA Equitable Holdings Inc., дочерняя компания французского страхового гиганта AXA SA, в рамках IPO планирует привлечь 2,75 млрд долларов, разместив 137,25 млн уже выпущенных акций по цене 20 долларов, сообщает Dow Jones.

Первоначальный ценовой диапазон, заявленный AXA Equitable Holdings, составлял 24–27 доллара за акцию.

Размещение должно завершиться 14 мая, указала AXA. Акции AXA Equitable Holdings начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже уже сегодня.

В рамках этого размещения общая стоимость всей AXA Equitable Holdings оценивается в 11,2 млрд долларов. AXA отметила, что планирует продать около 25% уже выпущенных акций своей дочерней компании.

Часть вырученных средств AXA может направить на финансирование запланированного приобретения страховой фирмы XL Group Ltd. за 15,3 млрд долларов. Сделка была анонсирована в марте и при успешном завершении приведет к созданию одной из крупнейших мировых компаний по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев.

Компания AXA Equitable Holdings была основана в Нью-Йорке в 1859 году и является одной из старейших американских компаний по страхованию жизни.

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