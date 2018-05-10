"О1 Груп Финанс" планирует реструктуризировать выпуск облигаций на 14 млрд руб

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. "О1 Груп Финанс" планирует в ближайшее время предложить условия реструктуризации держателям облигаций объемом 14 миллиардов рублей, по которым компания не выплатила купон и не исполнила оферту, сообщили РИА Новости в пресс-службе O1 Group.

Ранее в четверг компания сообщила, что не выкупила по оферте биржевые облигации серии 001Р-01 на 13,891 миллиарда рублей, указав в качестве причины неисполнения обязательств отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Ранее компания допустила техдефолт по выплате купона по выпуску.

"Условия реструктуризации будут предложены держателям бумаг в ближайшее время. В частности, они предусматривают, что следующие четыре квартальных купона будут объединены в один продолжительностью один год, ставка на данный купонный период – 9,75% годовых. Также будут предложены некоторые дополнительные условия", - сообщила пресс-служба O1 Group.

Биржевые облигации серии 001Р-01 компания разместила в мае 2017 года на десять лет со ставкой первого купона в размере 11,75% годовых.

O1 Group - частная международная компания прямых инвестиций, владеющая и управляющая активами в различных секторах экономики, в том числе недвижимости и финансовой отрасли, в странах Центральной и Восточной Европы.