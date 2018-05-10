Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,4%, за апрель возросли на 0,4%.

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,4% и по состоянию на 4 мая составили 458,4 миллиарда долларов против 460,4 миллиарда долларов на 27 апреля, сообщил Банк России. "Международные резервы на 4 мая составили 458,4 миллиарда долларов США. Снижение за неделю на 2 миллиарда долларов США, или на 0,4%, произошло в результате отрицательной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

При этом, резервы РФ по состоянию на 1 мая составили 459,884 миллиарда долларов против 457,995 миллиарда долларов на 1 апреля, сообщил Банк России.

Таким образом, за апрель резервы увеличились примерно на 1,9 миллиарда долларов, или на 0,4%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января 2018 года составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.