Чистый отток из фондов активов РФ за неделю вырос вдвое

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 9 мая вывели из фондов, ориентированных на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 224 миллиона долларов против оттока в 108 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"В России был отмечен, мягко говоря, самый крупный отток средств среди стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция - ред.) – 224 миллиона долларов", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), зафиксировали отток средств на 152 миллиона долларов против оттока в 69,4 миллиона долларов неделей ранее. Со стороны глобальных фондов развивающихся рынков (GEM) было выведено 54,9 миллиона долларов. Пассивные фонды РФ зафиксировали отток в 200 миллионов долларов, а активные фонды отметили отток средств на сумму 24,7 миллиона долларов.

Фонды развивающихся рынков в целом за неделю зафиксировали второй за 2018 год отток средств - на 1,6 миллиарда долларов против притока в 904 миллиона долларов неделей ранее. Глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) за отчетную неделю потеряли 1,1 миллиарда долларов. Фонды региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) отметили отток на сумму 238 миллионов долларов. Из Бразилии было выведено 107 миллионов долларов, а из Южной Африки – 74,4 миллиона долларов. Наименьший отток средств отмечен в Китае за минувшую неделю – 64,2 миллиона долларов. Приток средств отмечен среди развитых стран, например, США.

"Опасения по поводу курса доллара и выхода США из иранской сделки во вторник вечером, возможно, стали факторами, вызвавшими осторожность инвесторов к концу отчетной недели", - отмечается в обзоре.