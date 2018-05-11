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СМИ: Volvo Cars выбрала консультантов для проведения IPO


Компании / Индустрия / Финансы / Транспорт

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Citigroup, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley будут консультировать Zhejiang Geely Holding Group относительно потенциального листинга Volvo Cars, сообщает Dow Jones со ссылкой на Bloomberg.

Volvo Cars и ее владелец оценивают стоимость шведского автопроизводителя в диапазоне 16-30 млрд долларов. В качестве потенциальных фондовых площадок для двойного листинга обсуждаются Стокгольм и Гонконг, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Размещение может пройти уже этой осенью, хотя окончательное решение еще не принято, сообщает Bloomberg.

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