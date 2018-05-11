ЦБ РФ может получить доступ в помещения юрлиц для их проверки на инсайд

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Банк России предлагает внести поправки в федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком" с целью получить право доступа в помещения юридических лиц и организаций для проверок в рамках противодействия манипулированию рынком и незаконному использованию инсайдерской информации, следует из материалов ЦБ.

"Законопроектом также предлагается закрыть пробел в полномочиях Банка России в части проведения проверок, связанных с деятельностью по противодействию незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию. Сотрудники Банка России в соответствии с возложенными на них полномочиями и при предъявлении ими служебных удостоверений на основании решения о проведении проверки наделяются правом доступа в помещения юридических лиц, органов и организаций", - сказано в документе.

Уточняется, что подобные проверки могут проводиться исключительно по разрешению председателя Банка России и его заместителей. Подобные полномочия регулятором общеприняты в мировой практике, поясняет регулятор.

По оценке ЦБ, поправки будут способствовать повышению эффективности и скорости проводимых расследований случаев манипулирования и инсайда. В частности, своевременный доступ в помещение может предотвратить возможную фальсификацию или уничтожение документов лицами, готовившими манипулирование, считают в Центробанке.

При этом доступ в помещения, принадлежащие физических лицам, не предполагается, указывают в ЦБ. "Аналогичные формулировки в отношении доступа в помещения уже содержатся в других профильных законах - например, закон о защите конкуренции наделяет подобным правом ФАС России", - подчеркнули в Банке России.