Чистая прибыль группы ОТП в РФ по МСФО в I квартале выросла на 25%

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Группа ОТП в России (без учета онлайн-проекта Touch Bank) в первом квартале текущего года увеличила чистую прибыль по МСФО на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,9 миллиарда рублей, следует из сообщения кредитной организации.

Чистые комиссионные доходы группы выросли на 20% и составили 1,4 миллиарда рублей. Средства физических лиц в группе за год выросли на 7% - до 59,5 миллиарда рублей, средства юридических лиц - на 9%, до 11,8 миллиарда рублей.

Совокупный кредитный портфель группы достиг 121,5 миллиарда рублей, увеличившись на 23% в годовом выражении. Объем розничных кредитов вырос на 19% - до 107,3 миллиарда рублей, корпоративных кредитов - на 74%, до 14,2 миллиарда рублей. По данным группы, факторинг стал одним из наиболее динамично развивающихся направлений корпоративного блока кредитной организации.

Рентабельность активов (ROA) группы увеличилась на 0,5 процентного пункта - до 5,5%, а рентабельность капитала (ROE) – на 2,3 процентного пункта, до 25,7%. Показатель достаточности капитала по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 16%.

"Российский бизнес группы ОТП показал в первом квартале 2018 года лучший исторический результат для первого квартала за все годы работы группы в России. В течение этого года мы планируем продолжить уверенный рост по всем направлениям бизнеса", - приводятся в сообщении слова президента "ОТП Банка" Ильи Чижевского.

Российский бизнес венгерской банковской группы OTP Group включает "ОТП Банк", микрофинансовую организацию "ОТП Финанс" и проект Touch Bank. По данным РИА Рейтинг, "ОТП Банк" занимал на 1 апреля 2018 года 52-е место среди российских кредитных организаций с активами в размере 140,9 миллиарда рублей.