Экспертное мнение: Кудрин может повысить статус Счетной палаты

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Пост председателя Счетной палаты для экс-министра финансов Алексея Кудрина в случае его согласия может стать ступенью в политической карьере, тем самым он перейдет в кадровый резерв, а через три-четыре года сможет претендовать на пост премьера, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

В четверг стало известно, что Кудрин получил предложение от ряда депутатов возглавить Счетную палату. Как сообщил РИА Новости представитель Кудрина, это достаточно неожиданно, экс-министр обдумывает предложение. Нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пост вице-премьера по социальной политике.

В пятницу в СМИ со ссылкой на разные источники появилась информация, что Кудрин согласился возглавить Счетную палату. Официально подтверждения этой информации пока не поступало. Другие СМИ сообщили, что представитель Кудрина подтвердил получение такого предложения, однако, по его данным, экс-министр еще обдумывает его.

ДВА МЕДВЕДЯ В ОДНОЙ БЕРЛОГЕ

По мнению профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимира Слатинова, важно было интегрировать Кудрина во власть, потому что его роль просто неформального эксперта, пусть и значимого, уже неудовлетворительна в этом политическом цикле. "С учетом нынешних задач и политического контекста необходима была формализация статуса Кудрина в системе власти", - отметил он.

Политолог напомнил, что изначально многие эксперты прогнозировали приход Кудрина в администрацию президента, однако такой вариант был бы возможен в случае ухода помощника главы государства по экономическим вопросам Андрея Белоусова в правительство, чего фактически не случилось.

"Получается, что в администрации президента в экономике остается Белоусов. И тут двум медведям в одной берлоге было бы сложно. К тому же у них все-таки немного разные экономические концепции: Кудрин больше либерал-институционалист, а Белоусов - дирижист. Здесь есть экономические противоречия между ними, наличие таких двух разных подходов в рамках одной администрации – они бы мешали друг другу, создавали такую ненужную фрагментацию", - пояснил Слатинов.

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА

Вакансия председателя Счетной палаты открылась с уходом оттуда Татьяны Голиковой, напомнил Слатинов, который при этом категорически не согласился, что орган аудиторского контроля является почетной ссылкой.

"У нас есть такая хорошая пословица: "Не место красит человека, а человек – место"… Должность в российской системе власти во многом определяется от того, кем конкретно она занята", - подчеркнул эксперт.

"Уже при Голиковой Счетная палата не была местом для трудоустройства пенсионеров. Уже Голикова подняла статус Счетной палаты до той самой идеи сделать ее серьезным центром аудита расходования государственных финансов. При Кудрине эта значимость еще возрастет, особенно учитывая будущие траты", - добавил Слатинов.

По его мнению, должность председателя Счетной палаты формализует статус Кудрина в системе власти, и он официально "начнет играть с Путиным в одной команде". Политолог отметил, что значительная часть разработок Кудрина была принята властью: страну ожидают большие траты на образование, здравоохранение, инфраструктуру. "То есть его идеи реализуют, и теперь сам Кудрин в новой должности будет контролировать расходы государства на эти масштабные реформы", - сказал аналитик.

Политолог Александр Коньков также отметил, что не стоит рассматривать должность председателя Счетной палаты как малозначимую. "Это, с одной стороны, орган конституционный, с другой стороны, орган парламентского контроля, поскольку Счетная палата формируется парламентом... И в этом отношении, конечно, роль Счетной палаты достаточно высока, потому что она осуществляет взаимодействие со всеми ветвями власти", - полагает он.

По его словам, если Кудрин действительно возглавит Счетную палату, то "мы увидим совершенно новое прочтение этого органа, который действительно будет выполнять такие абсолютно надполитические, надбюрократические, надконфликтные функции, связанные с тем, чтобы общество понимало, куда и как идут его средства".

Эксперт добавил, что именно от Счетной палаты будет зависеть и контроль за реализацией указа президента. "Собственно говоря, от Счетной палаты, в конечном счете, будет зависеть решение - реализовался этот указ или не реализовался", - отметил он.

ИЗ АУДИТА В ПРЕМЬЕРЫ

По словам Слатинова, в случае прихода Кудрина в Счетную палату фактически будет создана система мониторинга эффективности государственного управления, потому что госорган будет контролировать все расходы. "Это важнейший инструмент того, как вообще функционирует исполнительная власть", - полагает он.

Политолог считает, что через 3-4 года Россию ждет серьезная политическая и управленческая перестройка. Он пояснил, что в это время будет промежуточное подведение итогов того, как реализуется майский указ Путина, а также система будет перестраиваться под механизм преемничества.

"Поэтому Алексей Леонидович отправляется в Счетную палату и одновременно отправляется в резерв, ожидая, что будут очень серьезные кадровые перемены через 3-4 года. Я не исключаю, что он станет премьером через три-четыре года", - добавил Слатинов.

В свою очередь Коньков отметил, что "с высокой долей вероятности Счетная палата – это не последнее место работы для Кудрина".

"Он относительно молодой в бюрократических категориях человек, специалист и, безусловно, он всегда, наверное, будет в строю. Мы знаем, что его ценят разные политические силы и внутри России, и за пределами России. Поэтому я думаю, что здесь не стоит исключать никаких вариантов развития событий, безусловно", - сказал политолог.