РКК "Энергия" запросила выплату страховки за потерю спутника

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" направила в страховые компании заявку на получение страховки за произошедшую аварию с ангольским спутником Angosat-1, сообщили РИА Новости в пресс-центре РКК "Энергия".

В конце апреля 2018 года РКК "Энергия" признала потерю космического аппарата связи, построенного для Анголы и запущенного на орбиту в конце 2017 года. Как сообщалось, связь со спутником была потеряна практически сразу после запуска. Аппарат был застрахован на 121 млн долларов при стоимости аппарата в 252 млн долларов.

"В соответствии с условиями договора страхования заключенного с ООО СК "ВТБ Страхование", АО "Согаз" и ПАО "РКК "Энергия", корпорация 26 апреля 2018г. направила уведомление об убытке. Начиная с указанной даты, корпорация обязана в течение 180 дней предоставить все необходимые документы для получения страхового возмещения", — сообщили в пресс-центре.

После предоставления полного и достаточного комплекта документов страховые компании обязаны в течение 45 дней произвести выплату страхового возмещения, отметили в корпорации.

РИА Новости пока не удалось получить комментарии от "ВТБ Страхование" и "Согаз".

Ранее сообщалось, что взамен потерянного спутника Angosat-1 российская сторона изготовит второй космический аппарат.