Теория "квартального капитализма" не находит подтверждения

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Те, кто критикует краткосрочный подход к инвестициям, не правы. Есть мнение, что недальновидность в управлении активами, вызванная сосредоточенностью акционеров на квартальных результатах, наносит вред экономике, но эта идея не находит подтверждения, сообщает Dow Jones.

По одному кварталу нельзя судить о тенденции, но все же стоит рассмотреть этот сезон квартальной отчетности. По расчетам Credit Suisse, капрасходы компаний из S&P 500 должны были вырасти к предыдущему году на 24%, хотя в целом инвестиции в экономике повысились только на 6%. Возможно, это временное явление, но оно не подтверждает теорию тех, кто критикует так называемый "квартальный капитализм" и считает, что из-за безумных торговых действий на Уолл-стрит компании, зарегистрированные на бирже, делают упор на краткосрочную перспективу.

Критиками выступают одни из умнейших и наиболее влиятельных обозревателей Уолл-стрит. Причем идея эта не нова. За последние сто лет ее приверженцами были экономист Джон Мейнард Кейнс, ведущий управленец-теоретик Питер Друкер и ряд современных нам фондовых менеджеров и компаний, в том числе консультационно-управляющие компании McKinsey & Co и BlackRock.

Основные критические положения выдвинул Кейнс. Как он писал в 1936 году, американцы редко покупают акции, ориентируюсь на долгосрочную перспективу. Вместо этого они возлагают надежды на краткосрочную выгоду, и последствия этого губительны: "Когда развитие капитала в стране становится побочным продуктом деятельности игорного дома, это значит, что дела, скорее всего, обстоят скверно".

Со времени жизни Кейнса оборот акций сильно увеличился, и теперь время нахождения бумаг в портфеле инвестора в среднем составляет 12 месяцев, а инвесторы-активисты, которых часто обзывают мародерами, жаждущими быстрой наживы, ежегодно покупают акции практически каждой десятой американской компании. На Уолл-стрит господствует политика получения краткосрочной выгоды.

Однако, как показывает случай Amazon, наличие краткосрочных инвесторов не всегда ведет к недальновидности руководства. В плане краткосрочного инвестирования ситуация с акциями Amazon не сильно отличается от ситуации с бумагами любой другой компании: за последние 50 дней, по подсчетам, сменили владельцев 60% ее акций. Однако сама Amazon смотрит в будущее, активно вкладывая в капитальные проекты, исследования и разработки. При этом для столь крупной компании ее прибыль нетипично мала. В 1997 году ее основатель Джеффри Безос сказал инвесторам, что "вся соль в долгосрочной перспективе", и с тех пор рыночная стоимость компании повысилась в большей мере, чем стоимость какой-либо другой фирмы.

Есть и более свежие примеры. Профессор Гарвардской школы права Марк Роу в готовящейся к публикации работе пишет, что в случае, если бы ориентация на краткосрочную перспективу действительно была бы перенята у инвесторов руководством фирм, были бы три вида последствий. Затраты на исследования и разработки должны были бы быть ниже, ведь это расходы ради будущей выгоды, гарантии которой нет. Инвестиции падали бы в США быстрее, чем в странах, в меньшей мере полагающихся на фондовые биржи. Наконец, у компаний должно бы было быть меньше средств из-за требований акционеров вернуть их в виде выкупа акций и дивидендов.

Ничего подобного не произошло. Согласно Goldman Sachs, затраты на исследования и разработки в качестве доли от продаж фирм из S&P 500 находятся на максимальном уровне как минимум с 1990-х годов. Соотношение затрат компаний на исследования и разработки и ВВП США находится на максимальной отметке с 1959 года, когда власти стали вести подсчеты. Если ориентация на краткосрочную выгоду и представляет собой проблему, она определенно на сказывается на таких расходах в целом.

Некоторые проблемы все же есть, но они скорее связаны с модой на конкретные сектора. Акционеры обычно с доверием относятся к расходам на исследования и разработки определенных компаний, в особенности из технологического и биотехнологического секторов. При этом такие затраты фирм, занимающиеся традиционной фармацевтикой и производством теперь, после периода убытков, часто вызывают недовольство, и некоторые из компаний, чтобы продолжить вложения в исследования и разработки, стали прибегать к финансовым схемам, пытаясь при этом задобрить инвесторов.

С инвестициями в бизнес дела обстоят иначе. Капрасходы в виде доли от продаж и ВВП сокращаются много лет, но то же происходит и в Германии с Японией – странах, которые известны невосприимчивостью к желаниям акционеров. Общая тенденция к сокращению капитальных затрат прослеживается в плеяде промышленно развитых стран и вызвана множеством причин, например избыточными инвестициями Китая и мощностями, оказавшимися лишними после рецессии 2008 года.

Увеличение масштабов выкупа акций часто удерживает позиции в качестве явного признака политики краткосрочной выгоды. Однако компании в общем и целом не выкупают акции за счет средств, которые могли бы инвестировать в свое будущее. Для оплаты программ они занимают средства, пользуясь преимуществами низких процентных ставок, и в итоге не лишены денежных средств.

Опасения вызывает скорее не ориентация на краткосрочную перспективу, а то, что компании рассчитывают на сохранение сравнительно низких процентных ставок, и из-за дополнительного левереджа акционеры оказываются в большей мере уязвимы для неожиданного роста финансовых расходов или падения прибыли. Дело не в том, что акционеры крайне недальновидны, а в том, что они игнорируют маловероятные, но возможные события, которые способны оказать сильное воздействие.

Опыт прошлого скорее говорит о том, что грамотным инвесторам не стоит сквозь пальцы смотреть на капрасходы компаний. Одна из наибольших опасностей для инвесторов, а порой и для всей экономики, исходила от руководства, транжирившего деньги на долгосрочные проекты: вспомнить только пузырь, образовавшийся из-за акций "Компании Южных морей", Железнодорожную манию, Японию 1980-х годов, "пузырь доткомов" и ситуацию с активами добывающих компаний, сложившуюся в 2010-2012 гг. Согласно научным исследованиям, компании, которые много инвестируют, в среднем отстают (но в плане вложений в исследования и разработки ситуация противоположная). Когда сектор становится популярен, стоит быть начеку.

Ничто из перечисленного не призвано оправдать ориентацию лишь на краткосрочную перспективу. Для некоторых компаний квартальные результаты совершенно ничего не значат, тогда как для других они крайне важны при оценке их состояния. Искусство инвестиций отчасти заключается в определении того, какие компании относятся к какой категории.

Результаты за 1-й квартал опубликовали еще не все, но, по предположению Credit Suisse, более половины от увеличения капрасходов пришлось на технологический сектор и впереди всех была Amazon, которую относят к ритейлерам. Инвесторам стоит задуматься о том, оправдает ли долгосрочная выгода все эти невозместимые издержки и что может последовать за резким ростом затрат на исследования и разработки в технологическом секторе. Однако им совершенно не стоит опасаться, что из-за действий гендиректоров, которые под влиянием инвесторов думают лишь о следующем квартале, страдает вся экономика. Практика показывает, что это не так.