ЦБ одобрил кандидатуру Ильи Полякова на пост председателя правления Росбанка

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Банк России одобрил кандидатуру Ильи Полякова на пост председателя правления Росбанка, российской "дочки" французской банковской группы Societe Generale, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Совет директоров Росбанка в начале апреля инициировал процесс назначения Ильи Полякова председателем правления банка, и с 14 апреля он руководил банком в качестве исполняющего обязанности.

"Илья Поляков официально вступил в должность председателя правления Росбанка. Банк России утвердил его кандидатуру на пост руководителя банка", - говорится в сообщении.

Поляков присоединился к парижской команде Societe Generale Corporate and Investment Banking в 2001 году и занимал различные позиции в подразделении природных ресурсов. В октябре 2010 года он был назначен старшим банкиром, в 2011 году занял должность глобального со-руководителя направления горно-металлургической промышленности департамента природных ресурсов и энергетики в дополнение к обязанностям старшего банкира.

В феврале 2013 года Поляков был назначен заместителем председателя правления, членом правления Росбанка по направлению корпоративного бизнеса и возглавил блок клиентских отношений и инвестиционного банкинга по России и странам СНГ Societe Generale Corporate and Investment Banking. В сентябре 2016 года Поляков занял должность первого заместителя председателя правления Росбанка. В дополнение к своим обязанностям он возглавил направление инвестиционно-банковских услуг и операций на рынках капитала и обслуживания ценных бумаг.