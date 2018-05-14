Компания "Домашние деньги" разработала план реструктуризации обязательств

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Микрофинансовая компания "Домашние деньги", допустившая в конце апреля технический дефолт по выпуску биржевых облигаций на 1,25 миллиарда рублей, разработала план по реструктуризации своих обязательств перед держателями ценных бумаг, следует из оказавшегося в распоряжении РИА Новости документа.

Компания в конце апреля не исполнила обязательства по приобретению облигаций по требованию владельцев ценных бумаг на 840 миллионов рублей. В качестве причины неисполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг компания указала отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

"...Предполагает погасить выпуск к 19 апреля 2022 года в полном объеме. Процесс реструктуризации будет начат в самое ближайшее время, сразу после подписания соглашения об изменении условий выпуска. В течение последующих 10 дней всем держателям будет выплачено 5% от номинальной стоимости бумаг, что в денежном эквиваленте составит порядка 63 миллионов рублей", - говорится в плане.

Отмечается, что погашение основного долга будет происходить ежеквартально, в дату выплаты купонного дохода, начиная с января 2019 года: в 2019 году – 2,5%, 2020 году – 5%, 2021 году – 7,5%, апрель 2022 года – 35%. Ставка купона будет зафиксирована в 2019 году на уровне 4%, в 2020-2022 годах – 6,5%. Голосовать по всем предложениям эмитента держатели будут в середине мая 2018 года.

"Да, мы подтверждаем информацию о планируемой реструктуризации обязательств перед держателями облигаций. Деньги для исполнения обязательств будут взяты из собственных средств компании. Отметим, что план соответствует рыночным тенденциям и является оптимальным для всех сторон. Кроме того, компания приняла решение не увеличивать срок обращения и закрыть все свои обязательства до 2022 года, как и планировалась ранее", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Домашних денег".

В пресс-службе указали, что была достигнута принципиальная договоренность по вопросу реструктуризации более чем с 50% инвесторами. "Это позволяет с уверенностью говорить о том, что план будет реализован", - считают в компании.