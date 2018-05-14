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Банк "Открытие" стал основным владельцем "Таможенной карты"


Финансы / Банки

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Банк "Открытие" увеличил свою долю в компании "Промфинанс" до 100% и стал контролирующим владельцем оператора платёжной системы "Таможенная карта", следует из сообщения компании.

"Банк "Открытие" приобрел 100% долей компании "Промфинанс", став контролирующим лицом оператора национально значимой платёжной системы "Таможенная карта". Ранее банку принадлежало 19,9% "Промфинанс", владеющего 67,81% акций "Таможенная карта". Сделка прошла на рыночных условиях с согласия Федеральной антимонопольной службы", - говорится в пресс-релизе компании.

"С начала 2017 года мы тесно сотрудничали с "Таможенной картой" по целому ряду направлений. Учитывая этот успешный опыт, перспективность бизнеса платёжной системы и её важное инфраструктурное значение, было принято решение стать стратегическим собственником "Таможенной карты", - отметил управляющий директор Центра по работе с дочерними компаниями банка "Открытие" Георгий Шабад.

Платёжная система "Таможенная карта" является ведущим оператором таможенных платежей в России, предоставляя компаниям-участникам внешнеэкономической деятельности возможность осуществлять расчеты с Федеральной таможенной службой. Кроме "Открытия" владельцами "Таможенной карты" являются Агентство по страхованию вкладов (28,93%) и Национальная ассоциация таможенных представителей (НАТП) – 3,21%.

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