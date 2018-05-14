FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Профицит текущего счета платежного баланса РФ за 4 месяца вырос в 1,7 раза


Финансы

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 41 миллиард долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Как отмечает регулятор, определяющее влияние на динамику показателя оказало укрепление торгового баланса до 60,8 миллиарда долларов с 42,3 миллиарда долларов в январе-апреле прошлого года вследствие опережающего роста экспорта в результате благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и роста спроса на неэнергетические товары российского экспорта. Одновременно отмечалось незначительное увеличение совокупного дефицита других компонентов текущего счета платежного баланса.

"В январе-апреле 2018 года, по оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации составило 41 миллиард долларов США, увеличившись в 1,7 раза относительно сопоставимого периода предыдущего года", - говорится в сообщении.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ