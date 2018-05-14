Профицит текущего счета платежного баланса РФ за 4 месяца вырос в 1,7 раза

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 41 миллиард долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Как отмечает регулятор, определяющее влияние на динамику показателя оказало укрепление торгового баланса до 60,8 миллиарда долларов с 42,3 миллиарда долларов в январе-апреле прошлого года вследствие опережающего роста экспорта в результате благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и роста спроса на неэнергетические товары российского экспорта. Одновременно отмечалось незначительное увеличение совокупного дефицита других компонентов текущего счета платежного баланса.

"В январе-апреле 2018 года, по оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации составило 41 миллиард долларов США, увеличившись в 1,7 раза относительно сопоставимого периода предыдущего года", - говорится в сообщении.