ЦБ: Профицит торгового баланса РФ в январе-апреле вырос на 44%

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-апреле текущего года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 44% и составило 60,8 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.

"Определяющее влияние на динамику показателя (на профицит текущего счета платежного баланса - ред.) оказало укрепление торгового баланса до 60,8 миллиарда долларов с 42,3 миллиарда долларов в январе-апреле 2017 года вследствие опережающего роста экспорта в результате благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и роста спроса на неэнергетические товары российского экспорта", - говорится в сообщении.

Одновременно отмечалось незначительное увеличение совокупного дефицита других компонентов текущего счета платежного баланса, отмечают в ЦБ.