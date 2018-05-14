ЦБ 15 мая предложит два выпуска купонных облигаций на 1,34 трлн руб

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ 15 мая предложит два выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) на 1,34 триллиона рублей по номинальной стоимости, следует из материалов регулятора.

Дата расчетов по обоим выпускам — 16 мая, дата погашения по облигациям на 800 миллиардов рублей — 15 августа, на 540,2 миллиарда рублей — 18 июля. Ставка купона по обоим выпускам установлена в размере ключевой ставки Банка России на каждый день купонного периода.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции – еженедельные депозитные аукционы, то есть в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.