Кудрин покинет набсовет Сбербанка, вместо него выдвинута зампред банка Златкис

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка SBER заменил в списке кандидатов в новый состав совета для избрания на годовом собрании акционеров экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина на зампреда правления банка Беллу Златкис, следует из материалов кредитной организации.

"Исключить кандидата Алексея Кудрина из списка кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров ПАО "Сбербанк" по итогам 2017 года... Включить в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет... Златкис Беллу Ильиничну", - говорится в материалах.

Кудрин, входящий в действующий состав набсовета Сбербанка, в понедельник дал согласие на выдвижение на пост председателя Счетной палаты РФ.