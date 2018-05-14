ЦБ готов задействовать инструменты ДКП для повышения финансовой стабильности в кризисы

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Банк России готов задействовать все инструменты для решения кризисных ситуаций, в том числе инструменты денежно-кредитной политики могут применить для повышения финансовой стабильности, заявил на заседании в Госдуме заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Центрального банка РФ Андрей Липин.

"Конечно же в ситуации системных кризисов Банк России будет использовать все доступные инструменты для решения ситуации, в том числе инструменты денежно-кредитной политики могут быть использованы для решения вопросов финстабильности", - сказал он.

Однако, по его словам, эффективность применения инструментов денежно-кредитной политики для решения проблем макропруденциальной и наоборот, может быть низкой.

"Действуя одними инструментами для достижения (целей) другой политики, мы собьём настроение участников рынка и чёткость донесения своего сигнала: что мы хотим делать, когда мы делаем какое-то действие?" - сказал Липин.

Изменение ключевой ставки как инструмент денежно-кредитной политики не годится для решения проблем отдельно взятых сегментов рынка, также как использование инструментов макропруденциальной политики "проблематично" для решения системных проблем инфляции, считает Липин. По его словам, методы двух политик соприкасаются в банковском секторе, но их использование для несвойственных целей приводит к проблеме "зашумления сигнала".

"Когда мы пытаемся достичь одновременно нескольких целей, идёт усложнение (задачи), и эффективность некоторых инструментов может падать. Когда мы говорим, что у нас есть цель по инфляции, и есть инструмент - процентная ставка, то достигаем и видим результат. Если мы видим, что у нас есть две цели, то одновременно двух целей достичь достаточно сложно, особенно когда финансовый цикл и реальный деловой цикл не совпадают. Получается мы и одной и другой цели можем не достичь, будет некая промежуточная история и очень сложно будет понять, а насколько эффективно мы сработали. Это проблема "зашумления сигнала", - отметил Липин.