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ЦБ РФ увеличил оценку "дыры" в капитале банка "Новый символ" до 287 млн руб


Финансы / Банки

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Банк России увеличил оценку совокупной разницы между величиной обязательств и активов московского банка "Новый символ", у которого ранее отозвал лицензию, на 40,7%, до 287,419 миллиона рублей, сообщает регулятор в понедельник.

Активы банка по результатам нового обследования составили 957,3 миллиона рублей, обязательства - 1,245 миллиарда рублей.

Как отмечается в сообщении Банка России, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установлены операции, направленные на вывод активов и имеющие признаки хищения и злоупотребления полномочиями.

Так, арбитражный суд Москвы 24 апреля принял решение о признании банка банкротом. Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Генеральную прокуратуру, министерство внутренних дел и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Банк России отозвал лицензию у банка "Новый символ" с 27 ноября в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, в 2016-2017 годах банк был вовлечен в сомнительные транзитные операции.

 

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 420-е место в банковской системе РФ.

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