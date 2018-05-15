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Чистая прибыль Commerzbank в I квартале выросла на 9,2%


Финансы / Банки

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль второго по величине активов банка Германии Commerzbank AG, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2018 года увеличилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 250 миллионов евро, говорится в отчетности финансовой организации.

Прибыль до вычета налогов и операционная прибыль составили 289 миллионов евро, что на 14,1% меньше в годовом выражении. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,2 евро против 0,18 евро в первом квартале 2017 года. Чистый процентный доход уменьшился на 0,4% и составил 1,045 миллиарда евро.

"Мы преуспеваем в основном направлении нашей стратегии - расширении обслуживания частных и корпоративных клиентов, а также дигитализации нашей деятельности", - приводятся в релизе слова председателя совета управляющих директоров Commerzbank Мартина Цильке (Martin Zielke).

Commerzbank AG, первоначально Commerz und Disconto Bank, был основан в 1870 году в немецком городе Гамбурге путем слияния нескольких небольших частных банковских предприятий. В 1905 году произошло слияние Commerz und Disconto Bank и Berliner Bank, после чего штаб-квартира банка переехала в Берлин. В конечном итоге Commerzbank AG обосновался во Франкфурте-на-Майне.

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