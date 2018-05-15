ЦБ разместил купонные облигации на 37,11 млрд руб при лимите в 540,18 млрд руб

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Банк России разместил первый из двух запланированных на вторник выпусков купонных облигаций - на 37,11 миллиарда рублей при объеме предложения в 540,182 миллиарда рублей, следует из материалов регулятора.

Спрос по номиналу составил 37,11 миллиарда рублей. Объем спроса по ценам заявок достиг 37,324 миллиарда рублей, цена отсечения - 100% к номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% к номиналу. Минимальная и максимальная заявленные цены также составили 100% от номинала. Дата расчетов по аукциону - 16 мая, погашения бумаг - 18 июля.

ЦБ позднее во вторник также предложит облигации на 800 миллиардов рублей с датой погашения 15 августа.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции – еженедельные депозитные аукционы - в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.

Ранее во вторник регулятор объявил, что будет устанавливать минимальную цену купонных облигаций Банка России (КОБР) ниже 100% от номинальной стоимости, что предполагает наличие премии за срочность к ключевой ставке Банка России.